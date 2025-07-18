Эксперт в интервью изданию «Главред» рассказал, что жесткие заявления американского сенатора Линдси Грэма – не просто политическая риторика, это сигнал об изменении взглядов на РФ среди республиканцев, информирует «НБН».

По его словам, в партии растет давление из-за неоднозначной позиции президента США относительно войны РФ против Украины. Консервативные СМИ «мочат» главу Белого дома, например, недавно издание New York Post опубликовало снимок погибшего младенца с Херсонщины со всеми нужными комментариями.

Загородний отметил, что Трамп понимает, что такие материалы могут ассоциировать его с российским вторжением и «замазать кровью». Американский лидер не хочет, чтобы его и дальше связывали с войной, ему не удастся спасти РФ, поэтому он изменил свою риторику относительно страны-агрессора.

Напомним, СМИ раскрыли имена людей из окружения президента США, которые повлияли на его позицию по России.