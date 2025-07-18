Заместитель главы Офиса Зеленского назвала главных противников конфискации российских активов среди европейских государств. Чиновница сообщила, что Германия, Франция, Италия и Бельгия опасаются, что их активы будут конфискованы в стране-агрессоре.

По ее словам, это не является аргументом, так как Москва конфисковала активы «недружественных» государств и продолжит делать это, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Чиновница объяснила, что Euroclear, Clearstream и центробанки – финансовые институты, в которых в основном хранятся средства государства-террориста и которые не хотели бы избавиться от средств на сумму около 300 миллиардов долларов.

Представительница ОПУ добавила, что в вопросе конфискации активов РФ есть не только экономическая составляющая: у европейских лидеров нет политической воли конфисковать эти деньги.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что санкции – это сила президента США Дональда Трампа, с помощью которой он может «поставить на колени» главу Кремля.