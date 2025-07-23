В ночь на среду, 23 июля, ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру в Сумской области. Зеленский сообщил, что после обстрелов в регионе весь день ремонтные бригады продолжают восстановительные работы для энергообеспечения, информирует издание «НБН».

Гарант уточнил, что в результате ночного дронового террора россиян на Сумщине более 220 000 потребителей остались без света – это сотни семей. Утром большую часть энергоснабжения удалось восстановить, к 16:00 почти все абоненты в области обеспечены электричеством.

Лидер украинцев отметил, что на протяжении дня глава МВС и руководитель Минэнерго докладывают ему о ситуации.

Глава государства добавил, что сегодня на переговорах с представителями России в Стамбуле делегация Киева будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, чтобы атаки оккупантов на гражданские объекты прекратились.

Напомним, 22 июля армия Путина била беспилотниками по гражданской инфраструктуре Сум. Начальник ОВА Олег Григоров сообщил о последствиях обстрела.