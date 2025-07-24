Сегодня армия Путина ударила по Харькову КАБами. Зеленский сообщил, что на местах прилетов десяткам пострадавших, среди которых есть дети, предоставляется помощь. Работают медики, спасатели и правоохранители, информирует издание «НБН».

По его словам, для обстрела областного центра российские захватчики применили две авиабомбы. Один КАБ попал возле жилого дома, второй – по гражданскому предприятию, спасатели ликвидируют там пожар.

«Абсолютно бессмысленные удары», – отметил украинский лидер, добавив, что у этой атаки нет никакой военной цели.

Президент отметил, что единственное желание РФ – продолжать агрессию и убийства, именно поэтому Украине необходимо усиление противовоздушной обороны и помощь в расширении отечественного производства оружия. Глава государства подчеркнул, что Киев рассчитывает на взаимодействие с партнерами в этом вопросе.

Напомним, мер Харькова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 15:00 известно о 35 пострадавших, к счастью, погибших нет.

Ранее Зеленский прокомментировал ночные удары по городам Украины.