Лесной рассказал «24 каналу», что во время третьей встречи делегаций Киева и Москвы в Стамбуле российская сторона уже не была такой эмоциональной и меньше выдавала поучений в адрес украинцев.

По его словам, представители двух стран дольше летели в Турцию, чем общались, информирует издание «НБН».

Эксперт назвал это показательным моментом, ведь стороны очень разные и им очень трудно найти хотя бы какую-то общую цель. В то же время ни Украина, ни РФ не могли отказаться от участия в заседании, иначе одну из стран обвинили бы в срыве мирного процесса.

Политолог считает, что главное достижение переговоров в Стамбуле – гуманитарная составляющая. Также важно, что представители Киева заявили о готовности президента Владимира Зеленского встретиться с кремлевским диктатором.

Говоря о проектах меморандумов, аналитик отметил, что пока такой документ есть только со стороны Киева, Москва же выдвинула условия капитуляции Украины, которые нельзя рассматривать серьезно. Такие действия РФ свидетельствуют о ее намерении затягивать процесс.

Ранее политический эксперт раскрыл реальную причину жестких заявлений президента США в адрес страны-агрессора.