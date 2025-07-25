Романенко в эфире «24 канала» заявил, что особых перспектив у переговоров делегаций Киева и Москвы в Стамбуле нет. По его словам, кремлевский диктатор использует этот процесс, чтобы выиграть время для оккупации большего количества территорий и реализации плана по включению четырех захваченных регионов в Конституцию РФ.

Также лидер россиян намерен создать «буферные зоны» там, где получится у его войск и где им хватит для этого ресурсов, пишет издание «НБН».

Романенко отметил, что все это будет продолжаться, пока потенциал Сил обороны за счет иностранной помощи не будет мобилизован. Генерал считает, что переговоры с российской стороной будут проходить в разных форматах. Киев принимает участие в этих встречах, так как на них решаются важные гуманитарные вопросы.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ раскритиковал подход украинского руководства к формированию делегации. По его словам, Киеву не стоит повышать уровень переговорной группы, учитывая, каких представителей выбирает Москва.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский видит сдвиги со стороны РФ в вопросе его встречи с Путиным.