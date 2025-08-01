Огрызко в интервью изданию «Главред» отметил, что ряд стран пытается усилить давление на РФ, чтобы заставить ее закончить войну против Украины. Однако этого не стоит ожидать от Китая, которому выгодно продолжение боевых действий, информирует «НБН».

Дипломат обратил внимание на то, что представители Пекина открыто говорят о том, что поражение России в войне – не в интересах их страны, как и победа государства-агрессора.

По его словам, для КНР будем приемлемо, если РФ будет «полуживая, полумертвая», ведь это позволит китайскому руководству влиять на процессы. Например, Пекин фактически монополизирует отдельные отрасли экономики России.

Бывший глава МИД утверждает, что китайцы продолжать говорить о том, что они якобы заинтересованы в урегулировании «украинского кризиса», а параллельно будут поддерживать военную промышленность РФ.

Экс-министр добавил, что, не позволяя россиянам победить или потерпеть поражение, КНР сдерживает США. Ведь Америка переключит свое внимание на Китай, как только покончит со страной-агрессором.

Ранее израильский военный эксперт высказался о влиянии Дональда Трампа на завершение войны в Украине.