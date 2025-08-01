Украинский президент заявил, что наша страна поддерживает усилия американского лидера Дональда Трампа для завершения войны и достижения достойного, долгосрочного мира, а также благодарна всем, кто работает ради этого, информирует издание «НБН».

Также Зеленский прокомментировал заявления из Кремля о готовности закончить войну. Гарант отметил, что, если намерения РФ действительно серьезные, а не просто очередная попытка выиграть время для боевых действий и отсрочить санкции, Киев еще раз подтверждает готовность к встрече на высшем уровне в любое время.

Лидер украинцев добавил, весь мир понимает, кто в стране-агрессоре принимает решения и должен прекратить агрессию. Гарант подчеркнул, что украинская сторона предлагает РФ перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к переговорам лидеров государств.

Напомним, бывший руководитель украинского МИД Владимир Огрызко объяснил, почему Китаю выгодно продолжение российской агрессии в отношении нашей страны.