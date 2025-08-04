Джелял в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что из всех государств-посредников Киев отдает предпочтение именно Турции. Украинское руководство считает, что эта страна лучше всего подходит для организации переговоров Зеленского, Трампа и Путина, информирует «НБН».

По его словам, Эрдоган активно продвигает идею проведения встречи лидеров Украины, США и РФ, в частности через прямые телефонные переговоры с этими политиками. Однако главным препятствием остается нежелание Москвы разговаривать в таком формате.

Посол напомнил, что Зеленский давно заявлял о готовности к встрече на высшем уровне, Трамп также не отказывался от этих переговоров и только Путин демонстрирует нежелание принимать в этом участие.

В Кремле говорят, что сначала должны работать экспертные группы и Россия будет обсуждать прекращение огня только тогда, когда увидит выгодную для себя перспективу. В то же время Киев намерен действовать по другой схеме: перемирие, работа переговорщиков, встреча лидеров государств, которые очертят рамки договоренностей.

Джелял напомнил, что есть страны, которые обязаны выполнять ордер МУС на арест Путина. Однако Турция может обеспечить физическую безопасность диктатора на переговорах.

Как сообщалось, глава Кремля выдвинул два условия для прекращения огня и оценил итоги последней встречи в Стамбуле.