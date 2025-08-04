Издание Kyiv Post пишет, что глава Белого дома снова отправляет Келлога в Украину. Визит спецпосланника американского президента состоится в ближайшие дни на фоне приближения установленного Трампом срока Москве для заключения мирного соглашения с Киевом – 8 августа, информирует «НБН».

В то же время, «Суспільне», ссылаясь на источники во властных кругах, заявило, что визит американского чиновника пока находится на стадии обсуждения, точная дата еще не определена. При этом издание «Украинская правда» уточнило, что спецпосланника ждут в Украине в конце рабочей недели.

Отметим, что новость о приезде Келлога в Украину совпадает с запланированной поездкой спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Российскую Федерацию. Американский чиновник должен прибыть в Москву 6 или 7 августа, о чем сообщал Трамп.

Как сообщалось, по данным СМИ, в странах Восточной Европы опасаются, что глава Белого дома может предложить Кремлю экономические уступки в обмен на прекращение огня.