Американское издание Politico пишет, что российское руководство продолжает затягивать любые потенциальные переговоры по перемирию с Украиной даже на фоне угроз американского президента Дональда Трампа ввести жесткие пошлины, если РФ до 8 августа не согласится на завершение боевых действий, информирует «НБН».

Журналисты обратили внимание на заявления спикера Путина Дмитрия Пескова, который, комментируя возможность встречи кремлевского диктатора с лидером украинцев, сказал, что для проведения таких переговоров необходимо провести некую «работу».

На прошлой неделе Зеленский в очередной раз подтвердил готовность к встрече с российским лидером после того, как глава Кремля заявил, что якобы готов закончить войну. Украинский президент призвал российские власти выйти за рамки технических переговоров.

СМИ отмечает, что высказывания диктатора и его пресс-секретаря – очередная попытка РФ избежать серьезных переговоров с Киевом для завершения боевых действий. Параллельно РФ продолжает выдвигать невыполнимые условия, затягивая время для оккупации новых территорий и атак на Украину.

Ранее посол Украины в Турции заявил, что Москва мешает Реджепу Эрдогану организовать переговоры глав Украины, США и РФ.