Украинский лидер сообщил, что в ночь на вторник, 5 августа, ВС РФ атаковали нашу страну баллистикой и почти 50 дронами, большинство из которых – БПЛА «Шахед», информирует издание «НБН».

По его словам, более 25 ударных беспилотников российские захватчики выпустили по городу Лозовая – под ударом оказалась гражданская инфраструктура, в частности вокзал и депо. Из-за обстрела есть погибший, еще 10 человек, из них 2 детей, пострадали.

Президент уточнил, что ночью оккупанты также били по Сумщине, Одесчине и Запорожью. В селе Беленькое Запорожского района захватчики атаковали гражданских FPV-дронами, есть 2 пострадавших. Зеленский объяснил, что россияне охотятся на людей, чтобы запугать прифронтовые города и общины.

Глава государства отметил, что экономические ограничения для РФ и вторичные санкции могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление на агрессивную страну нужно усиливать, что поможет достичь мира. Лидер украинцев добавил, что Киев ожидает решительных шагов союзников.

Напомним, СМИ сообщили, что спецпосланник Трампа Кит Келлог на этой неделе может посетить Украину.