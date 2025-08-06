Советник главы Офиса Зеленского убежден, что переговоры спецпредставителя президента США с диктатором принципиально ничего не изменят, так как российский лидер не отказался от своих военных целей.

Кроме того, Москва не способна предложить никаких решений, которые поспособствовали достижению мира, сообщает издание «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «РБК-Украина».

Подоляк объяснил, что главе Кремля нужно не только захватить украинские территории, но и получить европейское признание права на оккупацию новых земель. Сейчас лидер россиян пытается выиграть время, сохранить денежный поток от экспорта энергоносителей, смягчить риторику Белого дома и уменьшить внимание Вашингтона к войне.

Кроме того, цель Путина – ослабить военную поддержку нашей страны. Для этого диктатор намерен добиться запрета на продажу оружия через посредников и европейские альянсы.

Представитель ОПУ заверил, что президент США понимает тактику россиян и не согласится на ключевые уступки. Учитывая политический стиль американского лидера, как убежден чиновник, Москве не удастся «купить» благосклонность Трампа с помощью экономических предложений.

Напомним, американские журналисты ответили, есть ли шанс на встречу лидера россиян и президента Украины.