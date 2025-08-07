Подоляк в интервью Youtube-каналу «Фабрика новостей» высказался о прекращении огня в воздухе. По его словам, даже если россияне откажутся от дроново-ракетных атак, они не прекратят боевые действия на фронте, информирует издание «НБН».

Представитель ОПУ объяснил, что для страны-агрессора удары по гражданскому населению – ключевой инструмент войны, от которого Москва вряд ли откажется.

Поэтому отказ Кремля от обстрелов Украины ракетами и БПЛА – это теоретический сценарий. Советник главы Офиса Зеленского назвал прекращение огня в воздухе «полузаморозкой» войны, поскольку при таком развитии событий РФ все равно продолжит боевые действия на фронте.

Чиновник добавил, что если глава Белого дома Дональд Трамп согласится на соответствующий сценарий, это будет означать, что агрессивное государство сломало международную систему взаимоотношений, международное право, что оно доминирует, устанавливая новые правила.

Ранее объяснил, что стоит за предложением о прекращении огня в воздухе глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко.