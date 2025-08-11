Украинский лидер констатировал, что завершилась очередная неделя без любых попыток Москвы остановить убийства и согласиться с многочисленными требованиями мира. По его словам, только за прошедшие сутки на фронте произошло 137 боестолкновений, ВС РФ не ослабляют давление и не считают потери.

Зеленский отметил, что Силы обороны Украины делают все, чтобы сохранить позиции, уничтожить или отодвинуть российские войска, информирует издание «НБН».

Также президент сообщил, что за прошедшую неделю оккупанты выпустили по нашей стране больше 1000 КАБов и почти 1400 ударных БПЛА. Кроме того, оккупанты продолжали атаковать и ракетами.

Глава государства заявил, что, так как РФ затягивает войну и отказывается останавливать убийства, мир должен давить на нее сильнее. Гарант подчеркнул, что агрессор не должен получить какие-либо награды за свои преступления.

«Уступки не убеждают убийцу», – заявил украинский лидер.

Напомним, в ОПУ объяснили, почему прекращение воздушных ударов ничего не изменит в войне с РФ.