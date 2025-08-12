Президент поблагодарил лидеров Европейского Союза, которые поддержали независимость и территориальную целостность Украины. ЕС опубликовал совместное обращение 26 государств-членов к Трампу, в котором заявил, что путь миру не может быть определен без участия Киева, пишет «НБН».

Глава государства отметил, что необходимо поддержать решительность американского президента Дональда Трампа и сформировать такие позиции, которые не позволят стране-агрессору в очередной раз обмануть мир.

Украинский лидер обратил внимание на то, что войска РФ не готовятся к завершению боевых действий, наоборот активность захватчиков свидетельствует о том, что они готовятся к новым наступлениям. В такой ситуации важно, чтобы ничего не мешало единству международного сообщества.

Зеленский подчеркнул, что Российская Федерация должна отвечать за нежелание прекращать убийства. Поэтому Украина и союзники должны продолжать давление силы, санкций и дипломатии на агрессора.

Как сообщалось, эксперт ISW объяснил, почему переговоры Трампа и Путина на Аляске ничего не изменят.