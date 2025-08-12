Баррос в комментарии агентству «Укринформ» заявил, что глава Кремля до сих пор не продемонстрировал никакого желания идти на компромиссы ради достижения мира в Украине, поэтому его встреча с американским президентом на Аляске 15 августа ничего не изменит, пишет издание «НБН».

Эксперт ISW отметил, что при этом США обладают огромной силой и имеют рычаги влияния, благодаря которым могут добиться результата, если применят их. Однако до сих пор Вашингтон отказывался использовать свои возможности, чтобы усадить кремлевского диктатора за стол переговоров.

Напомним, глава Белого дома заявил, что для завершения войны может произойти «обмен территориями» и Америка попытается вернуть Украине те регионы, которые сейчас оккупированы РФ.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать захватчикам свои земли, а Москва продвигает идею такого «обмена» без всяких гарантий.

Как сообщалось, в Польше заявили, что американские власти пообещали проконсультироваться с европейскими союзниками перед переговорами Трампа и Путина.