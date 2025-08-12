Главой украинского внешнеполитического ведомства во время совместной пресс-конференции с руководителем МИД Чехии Яном Липавским заявил, что Киев не рассматривает сценарии передачи части территорий РФ в обмен на завершение боевых действий.

Министр напомнил о позиции украинского лидера Владимира Зеленского, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По его словам, глава государства заявил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции Украины. Нашей стране нужен долгосрочный, справедливый и устойчивый мир.

Дипломат объяснил, что уступки агрессору грозят созданием «Мюнхена-2» и продолжением Ялтинского мирового порядка. Глава МИД отметил, что именно этого добивается кремлевский диктатор.

Министр добавил, что сейчас приоритетом является достижение прекращения огня, которое должно стать фундаментом для дальнейших переговоров по завершению войны. Киев почти полгода назад принял предложение Вашингтона о безусловном перемирии и ожидает, что Москва согласится на это.

Напомним, Зеленский обратился к США и Европейскому Союзу, сообщив, что РФ готовится к новым наступлениям в Украине.