Руководитель ЦПД, комментируя переговоры главы Белого дома и кремлевского диктатора на Аляске 15 августа, отметил, что Москва пытается сделать вид, будто только президент США и лидер россиян определяют судьбу Европы и российско-украинской войны.

Коваленко обратил внимание на то, что Кремль делает вид, что других позиций не существует, информирует издание «НБН».

Однако, по его словам, руководство Российской Федерации, в частности главу Кремля, ожидает разочарование и несовпадение ожиданий, поскольку президент США не видит агрессивную страну ровней.

Лейтенант ВСУ отметил, что цель американских властей – переговоры об Арктике и РФ в качестве сырьевого придатка. Глава ЦПД добавил, что о Европе и Украине Штаты говорят с европейскими лидерами и Киевом.

Как сообщалось, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что руководство Америки пообещало проконсультироваться с партнерами в Европе перед переговорами с Россией.