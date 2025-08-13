Американское издание Axios, ссылаясь на источники, пишет, что американский лидер все еще злится на кремлевского диктатора, поэтому, даже в случае провала переговоров с Путиным, он будет продавать государствам НАТО оружие для Украины, информирует «НБН».

По словам собеседников СМИ, после серии телефонных разговоров, которые не принесли результата, Трамп стремится провести личную встречу с главой Кремля, чтобы оценить его готовность к завершению войны.

В то же время украинский президент и европейские лидеры обеспокоены тем, что американский лидер на переговорах может согласиться с жесткими требованиями Москвы.

Однако чиновники США утверждают, что Трамп иногда прибегает к пророссийской риторике, так как верит, что подобные высказывания помогут ему заключить сделку. По их словам, если дипломатические усилия главы Белого дома на Аляске провалятся, Вашингтон не перестанет поддерживать Украину.

