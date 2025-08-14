Украинский лидер заявил, что государства-члены Североатлантического Альянса в рамках новой инициативы по поддержке обороноспособности нашей страны Prioritised Ukraine Requirements List собрали 1,5 миллиарда долларов, информирует издание «НБН».

Президент отметил, что благодаря инициативе PURL страны военно-политического блока могут сотрудничать для закупки американского оружия для Украины. По его словам, этот механизм действительно укрепляет обороноспособность нашего государства.

Гарант уточнил, что Нидерланды и Германия внесли по 500 миллионов долларов, общий вклад Норвегии, Дании и Швеции достиг такой же суммы. Кроме того, Киев продолжает коммуникацию с другими государствами относительно их участия в инициативе.

Напомним, американское издание заявило, что глава Белого дома Дональд Трамп будет продавать оружие для Украины даже в случае провала его переговоров с лидером россиян на Аляске.