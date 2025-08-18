Как сообщает Sky News, дипломаты Евросоюза расходятся во мнениях относительно места проведения переговоров главы Белого дома, украинского лидера и кремлевского диктатора. По данным СМИ, Вашингтон попросил европейцев быть готовыми к трехсторонней встрече уже на этой неделе.

Британские журналисты пишут, что, если ничего не изменится в последнюю минуту, саммит глав государств состоится в Европе, информирует издание «НБН».

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони во время онлайн-встречи с союзниками предложила провести переговоры Трампа, Зеленского и Путина в Риме. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон хотел бы организовать саммит в Женеве. В министерствах иностранных дел Италии и Швейцарии подтвердили готовность принять президентов.

Также в Европейском Союзе рассматривают и другие локации для проведения встречи американского, украинского и российского лидеров, в частности Хельсинки и Будапешт.

Напомним, сегодня, 18 августа, Трамп примет Зеленского в Овальном кабинете. СМИ пишут, что новый визит представителя Киева в Белый дом может стать переломным моментом для Украины.