Мусиенко рассказал «24 каналу», что кремлевский диктатор Владимир Путин спешит заключить мирное соглашение, чтобы зафиксировать контроль Российской Федерации над захваченными украинскими территориями, пишет издание «НБН».

По его словам, Москва избегает использования формулировки «прекращение огня», так как считает замораживание боевых действий временной мерой, которая не позволит юридически закрепить территориальные уступки Киева и получить гарантии безопасности для РФ.

Эксперт отмечает, что в Кремле воспринимают нынешние события как окно возможностей, которое может быстро закрыться под воздействием различных обстоятельств. Украина наращивает дальнобойные способности, поражает объекты на территории государства-террориста, нанося ущерб оккупационной армии и экономике РФ. Также над страной-агрессором нависает угроза введения новых санкций.

Военный добавил, что российский лидер боится, что под давлением ему придется уступать все больше, поэтому продвигает быстрое мирное соглашение.

