Агентство Reuters, ссылаясь на источник в европейской делегации, сообщило, что глава Кремля сначала должен встретиться с Зеленским, а после принять участие в трехстороннем саммите с американским президентом и украинским лидером. Журналисты отмечают, что именно диктатор предложил Трампу такую последовательность.

По словам собеседника СМИ из Белого дома, переговоры главы Украины и главы Кремля могут состояться в Венгрии. При этом Москва публично не подтвердила соответствующую договоренность, информирует издание «НБН».

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц заявлял, что российский и украинский лидеры должны встретиться в течение ближайших двух недель. Канцлер отмечал, что эти дни будут решающими для Киева.

Отметим, что, по данным британских СМИ, дипломаты ЕС уже ищут локацию для проведения трехстороннего саммита. Журналисты назвали города, в которых могут организовать переговоры Трампа, Путина и Зеленского.