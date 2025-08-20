Нардеп в эфире Radio NV заявил, что встреча украинского лидера с кремлевским диктатором неизбежна, так как закончить войну без прямых переговоров глав государств невозможно, информирует издание «НБН».

Вениславский объяснил, почему Киев изменил позицию относительно прямой встречи с Москвой. По его словам, это связано с международной реакцией на войну и стремлением партнеров Украины остановить убийства.

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки уверен, что указ о запрете прямых переговоров с РФ не станет препятствием для встречи главы государства с Путиным. Он также обратил внимание на то, что Москва отошла от риторики о «нелегитимности» Зеленского.

Депутат считает, что саммит украинского и российского лидеров состоится до конца августа. На переговорах президент намерен обсуждать сохранение текущей линии боевых действий как определенной линии разграничения. На территориальные уступки РФ гарант не пойдет.

Напомним, по данным СМИ, президент США после переговоров с Зеленским и лидерами ЕС позвонил Орбану по поводу интеграции Украины в Евросоюз.