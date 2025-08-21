Украинский лидер во время общения с представителями СМИ рассказал, что в нашей стране и на российской территории продолжается уничтожение оккупантов, пишет издание «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

По его словам, в районе Покровска Донецкой области Силы обороны ликвидировали до 90% вражеских диверсионных групп, которые прорвались через линию обороны. Также у защитников есть определенные хорошие результаты на Луганщине.

Президент сообщил, что на Запорожье ВС РФ наращивают силы. Россияне перебрасывают в регион подразделения из Курской области. Однако позиции Сил обороны там остаются стабильными.

Зеленский отметил, что на Харьковщине ситуация стабильная, в районе Купянска защитники продолжают контрдиверсионную операцию против вражеских ДРГ. На Сумщине нет угрозы продвижения войск страны-агрессора.

Глава государства добавил, что ВСУ сохраняют присутствие в Курской области РФ. Благодаря этому россияне удерживают десятки тысяч оккупантов в своем приграничном регионе и не отправляют их на другие направления фронта.

Напомним, во время общения с журналистами гарант высказался о прямых переговорах с главой Кремля.