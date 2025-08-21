Зеленский во время общения с представителями СМИ заявил, что Украина готова к двусторонним переговорам с главой Кремля. Однако, если Путин не готов к такой встрече и не намерен заканчивать войну, Киев хочет видеть сильную реакцию США на это, информирует «НБН» со ссылкой на агентство «УНИАН».

Президент напомнил, что, по мнению Вашингтона, диктатор сначала должен согласиться на саммит с украинским лидером, а после на трехсторонние переговоры с участием главы Белого дома.

Зеленский отметил, что встреча с Путиным не может состояться в Москве, ее нужно организовать в нейтральной стране Европы.

По его словам, сейчас РФ хочет закончить боевые действия с какой-то победой для себя, которую она будет продавать внутри своей страны. Гарант считает, что для России это будет вывод украинских войск с территории Донбасса.

