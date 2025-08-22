Глава Украины во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что президент США – единственный человек, который может остановить главу Кремля. По его словам, вопрос об окончании войны должен решаться на уровне лидеров, информирует издание «НБН».

Зеленский отметил, что Москва делает все, чтобы встречи не было. Поэтому Киев рассчитывает на то, что союзники помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию РФ и введут против нее сильные санкции, если Кремль откажется от дипломатического завершения войны.

Гарант, говоря о личных переговорах с Путиным, уточнил, что у Киева нет никаких договоренностей с Москвой, он договаривался с американским лидером. Трамп сказал, что проведение двухсторонней встречи глава государств и трехстороннего саммита – предложение Кремля.

