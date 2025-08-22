Глава государства в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал заявления Москвы о необходимости предоставить РФ «гарантии безопасности», информирует издание «НБН».

По его словам, нашей стране необходимы гарантии безопасности, чтобы точно знать, что россияне не решатся на новое вторжение. Зеленский не понимает, какие гарантии нужны государству-агрессору и кто ему угрожает.

В очередной раз гарант напомнил, что он готов к личной встрече с кремлевским диктатором без каких-либо условий.

Президент отметил, что Киев поддержит эти переговоры и трехсторонний саммит с участием главы Белого дома Дональда Трампа. Украинский лидер добавил, что пора начать говорить о дате и месте проведения.

Также на пресс-конференции украинский лидер ответил, считает ли он американского президента единственным человеком, который способен остановить кремлевского диктатора.