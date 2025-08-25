Украинский лидер перед встречей с вице-канцлером ФРГ Ларсом Клинбейлем заявил, что обещания Кремля прекратить захват территорий нашей страны, если Киев отдаст Москве Донетчину и Луганщину, не являются уступками, пишет издание «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По его словам, предложения Кремля выйти Украине с территорий, которые не контролируются российскими оккупантами, выходят за рамки международного права.

Президент напомнил, что еще в марте Вашингтон предложил странам объявить прекращение огня, которое Украина приняла.

Глава государства добавил, что его переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным зависят от Российской Федерации, а также от США.

Напомним, ранее вице-президент Америки Джей Ди Вэнс заявил, что Москва в контексте своих требований по завершению войны пошла «на значительные уступки».

Как сообщалось, руководитель МИД РФ Сергей Лавров на днях выдвинул условие для переговоров Путина с Зеленским.