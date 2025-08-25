Украинский лидер во время совместной пресс-конференции с главой правительства Норвегии Йонасом Гар Стере сообщил, что они предметно обсудили тему энергетики, информирует издание «НБН».

По его словам, РФ всячески пытается сорвать подготовку нашей страны к новому отопительному сезону, атакуя энергетические объекты на ее территории.

Президент уточнил, что это удары российских захватчиков касаются не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи природного газа.

Глава государства поблагодарил Норвегию за ее вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что благодаря помощи Осло в закупке «голубого топлива» прошлой зимой как минимум миллион семей в нашей стране был обеспечен теплом.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Норвегия предоставила Киеву 385 миллионов евро на импорт природного газа для нашей страны и выделит на это еще почти 83 миллиона евро.

Как сообщалось, гарант обратился к союзникам относительно защиты украинской энергетики в период холодов.