Аналитик в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что самая очевидная гарантия безопасности Украины – завершение войны. Соответствующие договоренности с Западом заработают только после окончания боевых действий, информирует «НБН».

По его словам, заявления Москвы с требованием отдать РФ украинские регионы не похожи на то, что россияне стремятся к достижению мира. Рассказы о «компромиссах» Кремля не подтверждены никакими официальными сообщениями.

Портников отметил, что главная задача нашей страны – удержать фронт в 2025-2029 годах и ждать, выдержит ли экономика государства-террориста нагрузку. Если же у РФ до этого времени по-прежнему будут ресурсы для продолжения войны, она не откажется от агрессии, несмотря на позицию США.

Эксперт отметил, что ключ к завершению войны находится у кремлевского диктатора, а в кармане американского лидера нет ничего. Максимум, что Трамп может сделать для Украины – помочь истощить экономику РФ и продолжать предоставление военной помощи.

Журналист убежден, что окончание боевых действий зависит от тех, кто возглавит Штаты после Трампа, а не от 47-го президента Америки.

