Гарант сообщил, что в столице после вражеского удара продолжают разбирать завалы жилого дома. Украинский лидер уточнил, что люди до сих пор могут быть под руинами здания, также известно о погибших, среди них дети, и пострадавших, информирует издание «НБН».

По его словам, этот ракетно-дроновый террор – ответ всем в мире, кто месяцами призывал к перемирию и реальной дипломатии. Гарант подчеркнул, что РФ выбирает баллистику и продолжение убийств, а не стол переговоров и завершение войны.

В то же время глава государства убежден, что Москва боится последствий своих преступлений, но пользуется тем, что часть международного сообщества закрывает глаза на убийства и ищет оправдания для кремлевского диктатора. Гарант сообщил, что Киев ожидает реакции Пекина и Будапешта, которые призывают к перемирию.

Президент заявил, что пришло время ввести жесткие антироссийские санкции, поскольку Кремль уже сорвал десятки дедлайнов и испортил десятки возможностей для дипломатии. Лидер украинцев добавил, что страна-агрессор должна почувствовать ответственность за каждый день вторжения.

Напомним, немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил РФ о последствиях отказа Путина от переговоров с украинским президентом.