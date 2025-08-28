Глава венгерского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х заявил, что Будапешт в ответ на удар по нефтепроводу «Дружба» решил запретить Роберту Бровди «Мядяру» въезд в свою страну и Шенгенскую зону.

Венгерские власти считают командующего Сил беспилотных систем Украины ответственным за эту атаку, информирует издание «НБН».

Руководитель украинского МИД отреагировал на сообщение венгерского коллеги, назвав бесстыдством такую публикацию после очередной атаки РФ на нашу страну.

Дипломат отметил, что если для венгерского министра трубопровод важнее украинских детей, которых российские оккупанты убили сегодня утром, это моральное разложение.

Сибига отметил, что соседнее государство находится на неправильной стороне истории и предупредил, что Киев предпримет зеркальные действия.

Напомним, что в Москве цинично прокомментировали комбинированный удар по Киеву. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит противоречий между обстрелами Украины и заявлениями РФ о желании мира.