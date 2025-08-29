Политолог считает, что жену президента США Меланию Трамп или спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа стоит пригласить в украинскую столицу, чтобы они своими глазами увидели ужасающие последствия российских обстрелов.

По его мнению, эти люди могут помочь вернуться к теме прекращения огня, поскольку трудно проводить любые переговоры, когда РФ продолжает атаки, пишет издание «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Фарапонов убежден, что удары по мирному населению срезонируют определенной аудитории, поэтому нужно показывать последствия российской агрессии в нашей стране и подавать это как доказательство преступлений РФ.

Эксперт объяснил, что если администрация Трампа услышит украинский месседж, она может надавить на Москву, посадить ее за стол переговоров и гарантировать, что она не нарушит подписанные договоренности.

Напомним, западные журналисты заявили, что кремлевский диктатор планировал использовать переговоры на Аляске, чтобы выиграть время перед осенним наступлением войск РФ.