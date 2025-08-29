Украинский лидер во время брифинга рассказал представителям СМИ о своем виденье относительно гарантий безопасности для нашей страны. По его словам, в этом вопросе есть несколько важных блоков, информирует издание «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Президент заявил, что, во-первых, Киев должен получать финансирование для Сил обороны, именно в том количестве, которое сегодня защищает границы Украины.

Также нужна помощь международных партнеров в обеспечении отечественного и европейского производства оружия. Кроме того, есть необходимость в финансировании закупок американского оружия через НАТО в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List.

Во-вторых, как сообщил гарант, наша страна должна получить формат защиты, похожий на Североатлантический Альянс, так как в эту организацию ее пока что не принимают.

В-третьих, необходимо выяснить, кто из партнеров какие санкции будет принимать в случае повторного вторжения РФ в Украину и как будет защищать ее.

Отдельно глава государства добавил, что наша страна должна получить гарантии членства в Евросоюзе.

