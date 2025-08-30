Глава государства отреагировал на очередной масштабный удар российских оккупантов по Украине в ночь на субботу, 30 августа. По его словам, в результате обстрела пострадали 14 регионов нашей страны: Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Черкасчина, Донетчина, Днепропетровщина, Житомирщина, Ровненщина, Черновитчина, Хмельнитчина, Ивано-Франковщина, Запорожье и Волынь, пишет «НБН».

Президент сообщил, что в Запорожье захватчики попали по жилой пятиэтажке. На данный момент известно о погибшем и десятках пострадавших, среди них есть дети.

Украинский лидер отметил, что из-за российских ударов вспыхнуло много пожаров, пострадала гражданская инфраструктура. ВС РФ применили для атаки на нашу страну около 540 БПЛА, 8 баллистических и 37 ракет других типов.

Гарант заявил, что время, отведенное россиянам для подготовки переговоров лидеров, они использовали для подготовки новых ударов по Украине. Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на реальные шаги США, государств Европы и других стран для давления на РФ.

Ранее глава Украины рассказал, какими видит гарантии безопасности для нашей страны.