Аналитики ISW обратили внимание на видеообращение бывшего украинского президента Виктора Януковича, растиражированного росСМИ. Политик, который сбежал в РФ, заявил, что он целенаправленно продвигал курс на сближение Украины с ЕС, в то же время представители Евросоюза якобы вели себя некорректно во время переговоров, пишет «НБН».

Американские эксперты считают, что Кремль специально выпустил обращение Януковича во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, где выступал кремлевский диктатор. Москва рассчитывает, что это создаст иллюзию легитимности требований лидера россиян по смене власти в Украине.

Бывший руководитель страны в начале видео заявил, что Путин «абсолютно прав». Его слова выглядели как реакция на высказывания главы Кремля на саммите ШОС. В Институте изучения войны считают, что это указывает на заранее подготовленную РФ информационную кампанию, чтобы представить законным украинским лидером Януковича.

Аналитики напомнили, что последний раз экс-президент, который сбежал из страны в 2014 году, появлялся в медиапространстве еще в июле 2022 года. Тогда Янукович призывал украинцев к капитуляции перед Российской Федерацией. Точная дата его нового видеообращения неизвестна.

Ранее СМИ рассказали, что глава КНР Си Цзиньпин намерен использовать саммит ШОС для поддержки изменения международного порядка.