Руководитель украинского внешнеполитического ведомства, комментируя высказывания Лаврова, обратил внимание на то, что глава Белого дома на протяжении последнего полугода приложил много времени и усилий, чтобы приблизить мир в нашей стране.

По его словам, президент США в ответ от главы МИД РФ получил «новый набор старых ультиматумов», информирует издание «НБН».

Министр отметил, что Кремль не отказался от своих агрессивных целей и не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам. Наоборот – ультиматумы Москвы становятся все более абсурдными.

Дипломат подчеркнул, что аппетиты агрессора только растут, если они не встречают силы и сопротивления. Сибига заявил, что пришло время привести Кремль в чувство, ударив по военной машине государства-террориста жесткими санкциями.

Напомним, руководитель МИД РФ в интервью индонезийскому изданию Kompas заявил, что залогом «длительного мира» станет признание «присоединения» к России Крыма, Донбасса, Луганщины, Херсона и Запорожья. Также путинский дипломат потребовал нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидер россиян будет готов к переговорам только тогда, когда это будет выгодно ему.