В ночь на среду, 3 сентября, российские захватчики атаковали Украину 526 средствами поражения – более 500 БПЛА и 24 ракеты. Зеленский сообщил, что экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают для ликвидации последствий обстрела, информирует издание «НБН».

По его словами, основными мишенями ВС РФ стали объекты гражданской инфраструктуры, в частности энергетика. В результате комбинированного удара в ряде областей повреждены десятки жилых домов, спасатели ликвидируют пожары.

Президент назвал эту атаку показательной, отметив, что кремлевский диктатор демонстрирует свою безнаказанность. Глава государства заявил, что международное сообщество должно отреагировать на обстрелы Украины давлением на экономику РФ, чтобы она не могла продолжать ведение войны.

Украинский лидер также анонсировал ряд встреч с международными партнерами, на которых будет обсуждаться необходимости сильных мер в отношении России. Сегодня запланирован контакт с Данией, саммит со странами Балтии и Северной Европы, также вечером будет двусторонний формат во Франции.

