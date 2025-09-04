Агентство Bloomberg пишет, что во время встречи с Владимиром Зеленским европейские лидеры выражали растущую обеспокоенность тем, что войска РФ готовят новое наступление, информирует издание «НБН».

На прошлой неделе на заседании совета безопасности в Тулоне чиновники Германии и Франции обсуждали скопление оккупационных сил под Покровском на Донетчине. Захват этого города открыл бы армии Путина путь на Краматорск и Славянск. Цель Кремля – взять под контроль все территории области.

Несмотря на попытки главы Белого дома Дональда Трампа продвинуть идею мирного соглашения, угрожая Москве санкциями, РФ не демонстрирует готовность к прекращению огня. В то же время европейские лидеры начали обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины, а также работать над укреплением ВСУ.

Летняя наступательная кампания россиян провалилась – они не достигли значительных территориальных завоеваний. За период с мая по август ВС РФ оккупировали 2033 квадратных километра (0,3% от площади Украины). Несмотря на это, армия Путина уже готовится к осеннему наступлению.

Ранее авиаэксперт заявил, что оккупанты хотят усилить атаки на Украину с помощью БПЛА «Шахед». Для этого враг активно работает над увеличением пусковых площадок для этих беспилотников.