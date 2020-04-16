Яд на сковородке: специалисты назвали самые опасные масла для жарки продуктов

Ученые провели исследования по использованию различных видов масел при обжарке продуктов и определили те из них, которые представляют наибольшую опасность для организма человека.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Самыми опасными, по их заключению, являются льняное и подсолнечное масла, потому что у них самая низкая температура, при которой происходит дымление. Она составляет 170 градусов Цельсия. Так что, даже при медленном обжаривании на низких температурах они выделяют вредные канцерогены.

Отдельно исследователи обратили внимание и настоятельно не рекомендовали использовать для обжарки нерафинированные сорта масел.

Самым здоровым видом растительного масла они назвали оливковое. Всё дело в его относительно высокой температуре кипения — она составляет 240 градусов по Цельсию. И даже достигая ее, масло не дымит, не подгорает и не брызжет. Также оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты омега-9, которые полезны для организма.

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