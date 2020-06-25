Что такое знаки Зодиака, и о чем они говорят: объяснение астрологов

Знаки Зодиака – это небесные созвездия, через которые проходит годовой путь Солнца по небу.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на «Справочник необходимых знаний».

В астрологии принято использовать 12 созвездий. Каждое из них принадлежит одной из четырех стихий и приносит, родившемуся под этим знаком определенные черты характера.

Овен – стихия огонь. Характеризуется настойчивостью, активностью и опрометчивостью.

Телец – земля. Важность, дипломатичность, упрямство и скрытность.

Близнецы – воздух. Доброта, великодушие, непостоянство, раздражительность.

Рак – вода. Сдержанность, нетерпение, навязчивость, упрямство.

Лев – огонь. Храбрость, самоуверенность, щедрость.

Дева – земля. Принципиальность, искренность, скрытность, мелочность.

Весы – воздух. Сочувствие, легковерие, сентиментальность, красота.

Скорпион – вода. Сдержанность, твердость, замкнутость, гордыня.

Стрелец – огонь. Добросовестность, честность, несдержанность, импульсивность.

Козерог – земля. Искренность, вдохновение, честолюбие, меланхоличность.

Водолей – воздух. Артистичность, разносторонность, разбросанность, болтливость.

Рыбы – вода. Легкость, доброта, скрытность, возбудимость.

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