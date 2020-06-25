Что такое знаки Зодиака, и о чем они говорят: объяснение астрологов
Знаки Зодиака – это небесные созвездия, через которые проходит годовой путь Солнца по небу.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на «Справочник необходимых знаний».
В астрологии принято использовать 12 созвездий. Каждое из них принадлежит одной из четырех стихий и приносит, родившемуся под этим знаком определенные черты характера.
Овен – стихия огонь. Характеризуется настойчивостью, активностью и опрометчивостью.
Телец – земля. Важность, дипломатичность, упрямство и скрытность.
Близнецы – воздух. Доброта, великодушие, непостоянство, раздражительность.
Рак – вода. Сдержанность, нетерпение, навязчивость, упрямство.
Лев – огонь. Храбрость, самоуверенность, щедрость.
Дева – земля. Принципиальность, искренность, скрытность, мелочность.
Весы – воздух. Сочувствие, легковерие, сентиментальность, красота.
Скорпион – вода. Сдержанность, твердость, замкнутость, гордыня.
Стрелец – огонь. Добросовестность, честность, несдержанность, импульсивность.
Козерог – земля. Искренность, вдохновение, честолюбие, меланхоличность.
Водолей – воздух. Артистичность, разносторонность, разбросанность, болтливость.
Рыбы – вода. Легкость, доброта, скрытность, возбудимость.
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