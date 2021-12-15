Об этой информации сообщили в росСМИ, где расспросили доктора, передает «НБН».

1 день

Как только человек отказался от сахара, в первый же день он может себе позволить полностью наедаться в обеденное и утреннее время. Причина тому банально проста – благодаря отсутствию сладостей в рационе лишние килограммы не будут набираться так же, как и раньше.

3 дня

Аппетит человека станет в разы стабильнее. По словам доктора, человек лишится психологической зависимости от еды. Иными словами, у него не будет таких проблем, как «зажевать стресс» или «перекусить от скуки». Помимо этого, сон станет куда крепче.

5 дней

Спустя столько времени вкусовые рецепторы станут в разы чувствительнее. Даже банальный вкус фруктов и овощей будет в разы контрастнее. Так же улучшится состояние кишечника. Доктор утверждает, что сладости расшатывают баланс микрофлоры, провоцируя вздутие живота, не говоря уже о возникновении дисбактериоза. Кроме того, полностью изменится состояние кожных покровов. Она станет эластичнее, а морщины будут менее выражены.

7 дней

Вес человека за это время уменьшится на 800 грамм (почти килограмм). При этом такие изменения произойдут даже в том случае, если количество калорий останется на прежнем уровне.

30 дней

К этому времени отказ от сладкого полностью будет влиять на весь организм, буквально на каждый орган. У человека усовершенствуется метаболизм. Бессонница полностью исчезнет, а качество жизни только улучшится из-за отсутствия интоксикации организма.

1 год

Человек за это время в разы улучшит свою иммунную систему, не говоря уже о полноценном похудении. Он реже будет посещать стоматолога, так как из-за сложных углеводов кариес нечасто будет атаковать зубы.

Напомним, названы самые полезные продукты для человека: стало известно, что обязательно нужно включить в рацион.