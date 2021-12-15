Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на интервью Богдана журналисту Дмитрию Гордону.



Как уточнил Андрей Богдан, президент решил «избавиться» от Авакова, так как этого хотел нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар, который известный своими скандальными высказываниями и поведением:



«Я тебе (Дмитрию Гордону — ред.) сейчас скажу, почему Зеленский уволил Авакова и ты офигеешь. Ты знаешь, есть такой депутат от «слуг» Брагар? Так вот этот Евгений Брагар — это сын какой-то женщины, которая очень близка Зеленскому. Она то ли няня его детей, то ли что-то в этом роде. Проще говоря, это человек, который был долго рядом с ним. И он этого человека ценит. Очень ценит».



Богдан припомнил, что как раз незадолго до увольнения Арсена Авакова, нардеп Брагар попал в скандал — его остановили полицейские, за якобы вождение в нетрезвом виде:



«Ну я не знаю, пил он тогда или не пил… Но для Владимира Зеленского данная ситуация стала как красная тряпка для быка».

Напомним, ранее Андрей Богдан назвал людей, которых должен посадить Зеленский.