Как информирует «НБН» со ссылкой на оборонное ведомство Российской Федерации, оказывается, что танковые стрельбы на полуострове – это была отработка танковых экипажей боевой стрельбы в Крыму.

Из сообщения Минобороны России выплывает, что танковые подразделения российского АК отработали боевую стрельбу. Это мероприятие проводилось в рамках подготовки к армейским играм «АрМИ-2022».

Ведомство сообщило:

«Военные во время мероприятия на полигоне «Ангарский» определят лучший экипаж в выполнении огневых заданий из вооружения танка Т-72Б3. Будут стрельбы по мишеням, которые двигаются, и внезапно появляются. С разных дистанций. Кроме того, стрельбы будут осуществлены и в скоростном прохождении маршрута с искусственными и естественными препятствиями».

В Министерстве обороны России также добавили, что по результатам подготовки танкисты, которые выиграют соревнования, будут представлять на состязаниях ЮВО РФ.

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