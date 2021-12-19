Время от времени российские артисты, звезды шоу-бизнеса, актеры, которые сейчас, или ранее поддерживали агрессивную политику Кремля в отношении Украины, прибывая на временно оккупированную украинскую землю с концертами или поддержкой российских наемников, пытаются попасть в нашу страну, чтобы заработать деньги — дать концерт, принять участие в съемках и т.д.. Однако, все такие их попытки не увенчиваются успехом. Пограничники строго контролируют этот вопрос и не пропускают в Украину таких людей.

Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы, гражданка Российской Федерации прилетела на территорию Украины в аэропорт «Борисполя» из столицы Польши. Она хотела принять участие в съемках на территории нашей страны. Однако по причине того, что ранее эта актриса уже нарушала правила посещения Крыма, ей отказали в пропуске на территорию украинского государства.

В сообщении отмечается, что за нарушение норм законодательства Украины, актрису из Российской Федерации не пустили в нашу страну. Более того, пограничники запретили ей посещать государство на протяжении ближайших трех лет.

В итоге российская актриса села на обратный рейс и улетела из нашей страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в больницу был госпитализирован Тимур Батрутдинов.