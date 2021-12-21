Как информирует «НБН» со ссылкой на AP, в сообщении Агентства морских и речных портов говорится, что на борту грузового судна находились сто тридцать нелегальных пассажиров.

Отмечается, что сам корабль Francia затонул у северо-восточного побережья Мадагаскара. В результате инцидента погибли как минимум семнадцать человек. Кроме того, еще шестьдесят восемь пассажиров считаются такими, которые пропали без вести. Спасти удалось, пока что, сорок пять человек.

Как выяснилось, судно Francia покинуло город Антанамбе и плыло в направлении порта Суаньерана-Ивонго.

В свою очередь Жан Эдмонд Рандрианантенаина, который является генеральным директором Агентства морских и речных портов, заявил, что затонувшее судно имело регистрацию в качестве грузового. Как следствие, оно не имело права перевозить пассажиров. Более того, Антанамбе – это не официальный порт.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в Черном море затонул сухогруз из Украины.