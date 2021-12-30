Об этом пишет «НБН» ссылаясь на комментрий пресс-секретая украинского президента Сергея Никифорова для «РБК-Украина«.



Никифоров напомнил, что 29 декабря Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Госсекретарём США Энтони Блинкеном. Одной из тем разговора была именно тема предстоящих переговоров Байдена и Путина:



«Давайте вспомним предыдущие переговоры американского и российского президентов. Тогда также сперва был разговор господина Блинкена с украинским президентом. Далее состоялся саммит Байдена и Путина, после которого президент США уже позвонил Владимиру Зеленскому. Исходя из этого, сегодня мы ждем такой же ситуации. Звонок господина Байдена в Украину станет вполне логичным и ожидаемым».



Спикер Зеленского отметил, что звонок из США может произойти в ближайшее время. При этом, о более точной дате Сергей Никифоров рассказать не смог.

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле назвали основную тему переговоров Байдена и Путина.