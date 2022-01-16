«Новую жизнь» видео получило после того, как его показала программа SportNatrion в эфире американского спортивного телеканала ESPN.

После выхода на экраны ролик Джонса с необычным видом спорта из YouTube стал вирусным в Сети. Помимо просмотров на видеохостинге, видео собрало урожай просмотров в Telegram-каналах и соцсети TikTok, сообщает «НБН».

Блогер сыграл в футбол тяжелым шаром для боулинга на хоккейной площадке. Первый удар по «мячу» закончился падением Джонса на лед, который не удержался на ногах от боли.

Пользователи Сети стразу окрестили необычный «футбольный матч» самым странным спортом в мире.

В то же время любители футбола активно обсуждают в интернете уход украинского тренера Андрея Шевченко из «Дженоа». Вместо украинца главным тренером итальянского ФК станет французский футболист. Кроме того, стало известно о скандале Шевченко с боссами клуба накануне его увольнения.